Белгород, , 11:55 — REGNUM В Белгородской области 3 апреля подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 выявлен у 34 537 жителей. Завершили лечение 32 404 человека, в том числе 97 пациентов выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё два человек, всего в летальной статистике 569 смертей.