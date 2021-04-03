Москва, , 11:21 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа было выявлено 9021 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9021 новых случаев были выявлены в 84 регионах России из 85 (в Чукотском автономном округе случаев заражения не выявлено). При это 13,6% новых случаев заражения не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 384 человека. Полностью выздороветь от Covid-19 смогли 9618 человек.

Некоторое увеличение суточного прироста числа выявленных случаев заражения фиксируется в Москве — там за сутки выявили 2011 случаев — это наивысший показатель среди всех регионов России.

На втором месте — Санкт-Петербург (717 случаев за сутки). Далее следуют: Московская область (594), Нижегородская область (274), Ростовская область (242).