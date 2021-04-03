Хартфорд, США, , 11:22 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисиу Фрейре досрочно победил американца Эммануэля Санчеса в главном бою на турнире Bellator 255, который проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в первом раунде бразильский спортсмен провел своему сопернику удачный удушающий прием, после чего ему была засчитана досрочная победа.

Отметим, это 32-я победа (23 — досрочно) для 33-летнего Патрисиу Фрейре при четырех поражениях. Для 30-летнего Санчеса данное поражение стало шестым при 20 выигранных (девять — досрочно) поединках.