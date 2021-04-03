Челябинск, , 11:19 — REGNUM В Челябинской области 2 апреля обнаружили ещё 125 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было выявлено уже 57 026 заразившихся. Выздоровели пока 51 129. На лечении находится 3481 больных ковидом.

За 2 апреля подтвердили смерть ещё девяти пациентов с коронавирусом, в том числе семерых от COVID-19. Всего с начала пандемии от ковида скончались 1244 человека, а от других заболеваний — 1 130.