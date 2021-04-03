Калуга, , 12:08 — REGNUM В Калужскую область поступило около 60 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. Более 48 тыс. человек уже сделали прививку. В апреле ожидается кратное увеличение поставок вакцины в регион, написал вечером 2 апреля в соцсетях губернатор Владислав Шапша.

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В области в план по вакцинации от COVID-19 включено 489 047 прививок до 1 октября 2021 года. В соответствии с региональной дорожной картой должно быть привито не менее 60% взрослого населения. Наиболее активно вакцинация проходит в Перемышльском, Тарусском, Жуковском, Мосальском и Боровском районах области.

«Сейчас единственный выход в борьбе с коронавирусной инфекцией, о котором говорит и президент, и специалисты, это активная вакцинация. Для того, чтобы сформировать «иммунную прослойку» с достаточно большим процентом», — сказал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области массовая вакцинация от COVID-19 стартовала 18 января 2021 года. Планировалось ежедневно вакцинировать порядка тысячи человек. Однако по состоянию на 1 апреля в регионе пока вакцинировано менее 10% тех, кого намеревались привить от новой коронавирусной инфекции. Губернатор Владислав Шапша призвал глав муниципальных районов и городских округов региона активнее проводить прививочную кампанию и держать эту работу на личном контроле

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