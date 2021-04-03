Киев, 3 апреля 2021, 11:13 — REGNUM Соединенные штаты Америки имеют моральное и юридическое право быть участниками «нормандского формата». Об этом вечером 2 апреля в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
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Напомним, 2 апреля в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, американский лидер пообещал украинскому президенту поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».
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