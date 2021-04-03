Киев, , 11:13 — REGNUM Соединенные штаты Америки имеют моральное и юридическое право быть участниками «нормандского формата». Об этом вечером 2 апреля в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Читайте также: Кравчук хочет участия США в переговорах по Донбассу: без них «будет сложно»

«Продолжается публично на уровне Украины речь о том, что участие Соединенных Штатов Америки абсолютное есть возможным и приемлемо на разных уровнях, начиная с того, что Соединенные Штаты являются членом ОБСЕ, в том числе донором ОБСЕ (как и другие страны уплачивает свои взносы)…На сегодняшний день Соединенные Штаты, как участники Будапештского меморандума, имеют абсолютное моральное право и юридическое право начинать работать как в нормандском формате, так и на уровне послов-координаторов в трехсторонней контактной группе», — заявил он.

Читайте также: Игры Украины вокруг Будапештского меморандума до добра её не доведут

Напомним, 2 апреля в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, американский лидер пообещал украинскому президенту поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

Читайте также: Байден пообещал Зеленскому поддержку перед лицом «агрессии» России