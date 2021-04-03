Челябинск, , 11:10 — REGNUM В центре Екатеринбурга на остановке у колледжа имени Ползунова обнаружили тело полковника в отставке. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, мужчина служил в армии, а два года назад вышел на пенсию и устроился на гражданскую должность. Знакомый погибшего рассказал изданию, что ему стало резко плохо.

Сейчас СКР ведёт доследственную проверку. Как сообщало ИА REGNUM, тело было найдено утром 3 апреля. Мужчина ехал со своим знакомым в машине на работу и внезапно ему стало плохо. Он попросил остановить автомобиль, вышел на остановку и там скончался.

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