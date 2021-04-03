Хабаровск, , 11:13 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл команду «Оренбург» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле хабаровского стадиона имени В. И. Ленина и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий хозяев Константин Базелюк, который отличился на 27-й минуте матча.

Отметим, по итогам этой победы в активе «СКА-Хабаровска», проигравшего прошлый матч, стало 50 очков, что позволило клубу подняться на девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» данным поражением прервал свою беспроигрышную серию из шести подряд матчей и с 70 очками занимает второе место.