Москва, , 11:02 — REGNUM Российский военный спутник «Космос-2525» сошёл с околоземной орбиты и был уничтожен в плотных слоях атмосферы. Об этом свидетельствуют данные объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD.

Данные каталога NORAD свидетельствуют, что спутник «Космос-2525» сошёл с орбиты 1 апреля. Информация о причине схода спутника с орбиты не уточняется.

Спутник «Космос-2525» был запущен с военного космодрома «Плесецк» 29 марта 2018 года посредством ракеты-носителя «Союз-2.1в». Подробная информация о предназначении спутника «Космос-2525» не раскрывалась.

По данным портала Nasaspaceflight, запуск спутника «Космос-2525» проводился для испытания новой платформы разведывательных спутников, разработанной корпорацией ВНИИЭМ (входит в Роскосмос).

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