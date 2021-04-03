Тюмень, , 11:12 — REGNUM Лыжница Мария Истомина победила в лыжном марафоне на дистанции 30 км, проходившем в рамках чемпионата России в Тюмени. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Истоминой, выступающей за Пермский край, составило 1 час 32 минуты 39 секунд.

Второй стала Анастасия Рыгалина, представляющая Москву, отставшая от победительницы на +40,6 секунды. Третье время показала Екатерина Смирнова, которая выступает за Сахалинскую область, она отстала от лидера на +53,3 секунды.

Отметим, чемпионат России в Тюмени закончится 4 апреля мужским марафоном на 50 км с общего старта.