Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В центре Екатеринбурга рядом с одной из автобусных остановок погиб мужчина. Об этом пишут СМИ.

Тело было обнаружено утром 3 апреля. Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, гражданин ехал на работу в автомобиле со своим знакомым. Ему стало плохо, он попросил остановить машину и вышел подышать воздухом, а затем скончался.

Сейчас по факту произошедшего идёт проверка. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали проблемы со здоровьем.