Екатеринбург, 3 апреля 2021, 10:49 — REGNUM В центре Екатеринбурга рядом с одной из автобусных остановок погиб мужчина. Об этом пишут СМИ.
Тело было обнаружено утром 3 апреля. Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, гражданин ехал на работу в автомобиле со своим знакомым. Ему стало плохо, он попросил остановить машину и вышел подышать воздухом, а затем скончался.
Сейчас по факту произошедшего идёт проверка. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали проблемы со здоровьем.