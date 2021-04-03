Ярославль, 3 апреля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Председатель комитета по экономической политике Ярославской областной думы Роман Фомичев подозревается в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Yarnews.net Роман Фомичев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Ярославской облдумы был задержан 2 апреля по подозрению в совершении коррупционного преступления. И вот теперь в Кировский районный суд Ярославля поступило ходатайство по определению Роману Фомичеву меры пресечения.

«В Кировский районный суд г. Ярославля 3 апреля 2021 года поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романа Фомичева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Сведений о предъявлении депутату обвинения по данной статье не имеется. Особо крупный размер предполагает сумму взятки более 1 миллиона рублей. Рассмотрение ходатайства следствия в Кировском районном суде пока не началось.