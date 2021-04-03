Луганск, , 10:53 — REGNUM Боевики ВСУ продолжают размещать в населенных пунктах оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики вооружение и военную технику, сообщили 3 апреля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.

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Боевая машина пехоты и боевая бронированная машина были размещены вблизи жилых домов в селе Орехово-Донецкое. Две единицы 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 были размещены в поселке городского типа Троицкое.

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Напомним, вооруженные силы Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.