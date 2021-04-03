Новотроицк, Оренбургская область, , 10:38 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области в ночь на 3 апреля ликвидировали аварию на центральной фекальной насосной станции и начали подачу воды. Однако утром 3 апреля в городе отмечены перебои в водоснабжении.

Как пояснили в мэрии, зафиксирован двойной от максимально уровня потребления перерасход воды.

«Ситуация понятная, истосковавшись по воде, новотройчане активно стали пользоваться ресурсом. Однако такой нагрузки наша городская система водоснабжения не выдерживает», — сказали в администрации.

Чтобы стабилизировать работу, коммунальщики вынуждены поквартально отключать воду, снижать давление. В результате возможны перебои в подаче воды, и вода может быть «ржавой». Чиновники подчеркнули, что мера временная, и в течение дня ситуация отрегулируется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 1 апреля в Новотроицке из строя вышла фекальная насосная станция. Во всем городе отключили холодную и горячую воду. В муниципалитете ввели режим ЧС. На ликвидацию коммунальной аварии ушло чуть более суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новотроицке устранили коммунальную аварию и запустили водоснабжение