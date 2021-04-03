Хартфорд, США, , 11:12 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Магомедов победил досрочно Си-Джея Гамильтона из США на турнире Bellator 255, который проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский спортсмен сразу выглядел препочтительнее и во втором раунде провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем вынудил американца капитулировать.

Отметим, это 18-я победа (12 — досрочно) для 29-летнего Магомедова при одном поражении. Для Гамильтона данное поражение стало седьмым при 11 победах (две — досрочно).