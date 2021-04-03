Хартфорд, США, , 10:27 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал верх над представителем США Майком Хэмелом на турнире Bellator 255, который проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счётом 29−28, 30−27, 30−27 отдали победу представителю России.

При этом данный бой был дебютным в Bellator для Усмана Нурмагомедова, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, это 12-я победа (10 — досрочно) в ММА для 22-летнего ни разу не побежденного Усмана Нурмагомедова. Для 28-летнего Хэмила данное поражение стало пятым при семи победах (3 — досрочно).