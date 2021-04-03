Брянск, , 12:01 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз награждён орденом Дружбы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Государственная награда вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры, за большой вклад в реализацию совместных проектов и привлечение инвестиций.

«Брянская область сегодня — это динамично развивающийся, инвестиционно-привлекательный регион с высоким экспортным потенциалом, к ней проявляют интерес официальные представители иностранных государств. Внешнеторговый оборот Брянской области за 2020 год составил 1402,1 млн долларов США и по сравнению с 2019 годом увеличился на 11,7%. Брянская область занимает первое место в России по промышленному производству картофеля, первое место в ЦФО и второе в России по поголовью крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях, первое место в России по производству говядины в сельхозпредприятиях», — говорится в официальном сообщении.

Александр Богомаз был назначен врио губернатора Брянской области в сентябре 2014 года. В 2015 и 2020 годах выиграл выборы главы региона, набрав 79,96% и 71,7% голосов соответственно.