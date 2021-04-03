Пекин, , 10:26 — REGNUM Бразильский полузащитник пекинского футбольного клуба «Бэйцзин Гоань» Лукас Фернандо хотел бы вернуться в состав московской команды «Спартак». Об этом 3 апреля рассказал агент игрока Матеус Де Фария, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

"Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него», — рассказал агент 29-летнего бразильского футболиста.

Также Де Фария отметил, что полузащитник очень любит и Россию, и московский клуб, а потому был бы рад в него вернуться.

Отметим, Лукас Фернандо выступал в составе московского «Спартака» с 2016 по 2019 годы и провел в составе «красно-белых» 78 матче, в которых отметился 11 забитыми голами.