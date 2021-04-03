Душанбе, , 10:25 — REGNUM Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатторовой. Об этом украинский министр сообщил 3 апреля на своем telegram-канале.

Встреча состоялась в рамках визита в Таджикистан. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между вузами двух государств, а также — совместные научные проекты и исследования между национальными академиями наук Таджикистана и Украины.

Министр также выразил уверенность в том, что более 130 подписанных соглашений между высшими учебными заведениями двух стран еще больше расширят возможности для студентов из Таджикистана.

Участники встречи также обсудили «основные направления сотрудничества между двумя министерствами, которые будут указаны в протоколе Межправительственной комиссии, заседание которой состоится в мае», добавил политик.

Читайте также: Представители Киева и Душанбе обсудили перспективы отношений двух стран