3 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

По сообщениям арабских СМИ, между Израилем и Сирией проходят закрытые переговоры по нормализации отношений. Пока нет конкретных договоренностей, но обозначено начало пути к цели. Ближний Восток переживает весьма болезненный процесс расставания с наследием XX века, пребывая в поиске новых форм внутриполитических и межгосударственных отношений, а также достойного места в современном мире.

Станислав Тарасов, , 12:08 — REGNUM Эксперты, занимающиеся вопросами Ближнего Востока, отмечая активную работу российской дипломатии в этом регионе мира, подчеркивают, что наряду с традиционными приемами она стала использовать множество самых разнообразных жестов символического значения, которые в совокупности создают необходимую атмосферу во взаимоотношениях с другими государствами. Издающаяся в Объединенных Арабских Эмиратах Al Arabiya называет одним из таких приемов «дипломатию останков». Речь идет о том, что российские военные с согласия сирийских властей проводят работы на местных кладбищах в поисках погибших в разных войнах останков израильских солдат. По данным The Times of Israel, эти поиски включают проведение тестов на ДНК.

Эли Коэн

В этой связи особое внимание приковано к поискам останков легендарного агента израильской разведки «Моссад» Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году. Отмечается, что эта тема поднималась во время встреч премьер-министра Израиля Биньмина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Подробности не разглашаются. Напомним, в 2019 году стали появляться сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь шла о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. Коэн был нелегалом, и ему удалось внедриться в самые высшие эшелоны сирийской власти, передавать в Израиль добытую важную военную, политическую и экономическую информацию. Он был арестован, предстал перед судом, который приговорил его к смерти. Место его захоронения остается неизвестным.

Эли Коэн был публично повешен в Сирии 18 мая 1965 года

Но главное в другом. Кувейтская газета «Аль-Джарида» считает, что участие Дамаска в такой гуманитарной акции в конечном счете может привести к нормализации израильско-сирийских отношений. Еще один нюанс, связанный с обозначенной проблематикой. Арабские СМИ со ссылкой на заявления министров иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ по ходу недавнего визита в регион их российского коллеги Сергея Лаврова писали, что «Россия приветствует нормализацию отношений между арабскими странами и Израилем». И только потом она призывает арабские страны «начать нормализацию и в отношении Сирии». «Кто сказал, что у такой нормализации только один путь — через Израиль? — задается вопросом Al Arabiya. — Но правда такова, что арабам препятствует на этом пути так называемый «Акт Цезаря», закон, который Вашингтон использует для давления на сирийское государство и его сторонников, особенно Иран и ливанскую «Хезболлу». Когда же дело касается Израиля, то законы не имеют значения, а когда речь идет о межарабских отношениях, законы должны обязательно соблюдаться».

Флаг движения Хезболла upyernoz

В этом как раз и заключается одна из заметных особенностей складывающейся ситуации. Хотя призывы к возвращению Сирии в арабскую семью звучат в том числе из Египта, воз и ныне там. В этой ситуации, отмечает саудовская газета Asharq al-Awsat, Сирия и Израиль готовят переговоры по нормализации отношений, а поиски останков Коэна — это лишь один из чувствительных символов этого процесса, его «чудесная формула». Тем более что ранее Нетаньяху не раз акцентировал внимание на том факте, что «и ему, и всему Израилю, очень важны позитивные отношения между двумя странами, включительно взаимоотношения в ключе острого сирийского вопроса».

Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

Дамаску уже удалось восстановить дипломатические отношения с Эмиратами и вести секретные переговоры на авиабазе Хмеймим. Арабские СМИ сообщают, что в конце декабря прошлого года на ней прошла встреча президента Сирии Башара Асада и сотрудника службы безопасности Израиля в присутствии представителей российской армии и разведки. Беседам предшествовала встреча, организованная Кремлем на Кипре. Директор сирийского центра «Джусур» Мухаммад Сармини заявил, что «пока нет конкретных договоренностей, но обозначено начало пути к цели: установление прямых отношений между Дамаском и Тель-Авивом». Так что имя Коэна в арабских СМИ снова появилось не случайно. Ближний Восток переживает весьма болезненный процесс расставания с наследием XX века, пребывая в поиске новых форм внутриполитических и межгосударственных отношений, а также достойного места в современном мире.