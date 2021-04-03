Златоуст, Челябинская область, , 10:06 — REGNUM В Златоусте Челябинской области отказались возбуждать уголовное дело о доведении директора школы №1 Вячеслава Бородина до самоубийства. Об этом пишут СМИ.

Решение об отказе в возбуждении дела вынес местный отдел следственного правления СКР. По данным 74.ru, в региональном следственном управлении уже знают об этом и проверяют законность отказа.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 46-летнего мужчины было обнаружено 2 марта у него дома. Перед этим он больше месяца находился под прессингом со стороны силовиков. По словам вдовы погибшего, они устраивали ему проверки и требовали признания в совершении преступления. У Бородина остались четверо детей.

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