Сакраменто, США, , 10:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 94:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, сумевший набрать за игру 30 очков.

У «Сакраменто» самым результативным оказался легкий форвард Харрисон Барнс, который набрал во встрече 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс», проигравшие прошлую встречу, 4 апреля сыграет с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». «Сакраменто» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Милуоки Бакс».