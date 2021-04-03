Москва, , 09:52 — REGNUM Администрация российского видеохостинга Rutube запустила новую версию платформы. Об этом сообщает пресс-служба Rutube.

Новая версия сайта отличается переработанным интерфейсом, обновлённым видеоплеером и расширенным функционалом по управлению контентом. Пользователи платформы получили возможность смотреть видео без регистрации и загружать собственные ролики через встроенную студию.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы… Это не все нововведения и изменения — нам предстоит ещё много работы», — отметил генеральный директор Rutube Роман Максимов.

Среди предстоящих изменений выделяется поддержка функции прямых видеотрансляций, а также возможность загрузки подкастов и запуск мобильного приложения платформы. Ожидается, что эти функции будут реализованы в течение 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года холдинг «Газпром-медиа» приобрёл видеохостинг Rutube.

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