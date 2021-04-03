Иркутск, , 10:05 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки выявили 163 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 62 088 человек. Об этом 3 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Скончались за сутки восемь пациентов с диагнозом COVID-19, за всё время — 2144 человека. Выздоровели за сутки 223 пациента, с начала эпидемии — 60 248. В стационарах Приангарья продолжают лечение 1424 человека с коронавирусом (-47).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2136 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье от COVID-19 скончались уже более двух тысяч человек