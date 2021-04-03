Владивосток, , 09:31 — REGNUM Корветы «Громкий», «Совершенный» и новейший тральщик «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели в Японском море артиллерийские стрельбы в рамках отработки задачи ведения морского боя одиночным кораблём. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Совершенный» и тральщик «Яков Баляев», который вошёл в состав флота в декабре 2020 года, в рамках учений по противовоздушной обороне поразили артиллерийским огнём воздушные цели, сбрасываемые на парашюте противолодочным самолётом Ил-38 морской авиации ТОФ. Тральщик также успешно уничтожил огнём из своей артустановки макет морской плавающей мины.

Перед корветом Приморской флотилии разнородных сил ТОФ «Громкий» была поставлена задача подавить невидимую береговую цель. Командоры корвета успешно поразили мишени, имитирующие технику и сооружения условного противника, огнём из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190. Результативность стрельбы подтвердили данные объективного контроля, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Как сообщало ИА REGNUM, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, в заливе Петра Великого в Японском море отработал ведение боевых действий одиночным кораблём и провёл учение с выполнением артиллерийской стрельбы.

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