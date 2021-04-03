Финикс , США, , 09:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась победой гостей со счетом 140:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий «Оклахомы» Тео Маледон, сумевший набрать за игру 33 очка.

У «Санз» самым результативным стал защитник Девин Букер, который набрал во встрече 32 очка.

Отметим, в следующем матче «Финикс», одержавший пятую подряд победу, 6 апреля встретится с клубом «Хьюстон Рокетс». «Оклахома-Сити» выиграла прошлый матч и 4 апреля сыграет с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».