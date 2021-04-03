Милуоки, США, , 09:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой гостей со счетом 109:127.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 47 очками и 11 подборами.

У «Портленда» самым результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал во встрече 32 очка.

Отметим, в следующем матче «Милуоки», одержавший вторую подряд победу, 4 апреля встретится с клубом «Сакраменто Кингз». «Портленд» этим проигрышем прервал свою серию из четырех подряд побед и 4 апреля сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер».