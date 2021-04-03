Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Американская компания Tesla обновила рекорд по количеству поставленных электромобилей в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании Refinitiv.

По данным Refinitiv, за первые три месяца 2021 года в мире было поставлено 184,8 тыс. электромобилей Tesla. Этот показатель превысил предыдущий рекорд Tesla по квартальным поставкам (180,6 тыс.), установленный в последнем квартале 2020 года.

Аналитик Дэн Айвз отметил, что особенно успешными для Tesla в начале года стали рынки стран Европы и Китая. Он добавил, что прогнозируемый уровень поставок электромобилей Tesla в 2021 году составляет около 850 тыс. автомобилей. По итогам 2020 года Tesla поставила на глобальный рынок около 500 тыс. электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году компания Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам года.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla впервые отчиталась о прибыли по итогам года