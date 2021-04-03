Ташкент, , 09:25 — REGNUM В Узбекистане во второй день вакцинации (2 апреля) от коронавирусной инфекции были привиты 9211 человек, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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3726 из них — лица старше 65 лет, 5485 — медицинские работники.

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Лидерами по числу вакцинированных стали столица Узбекистана город Ташкент (2313 человек), Кашкадарьинская область (1021), а также Ташкентская (740) и Наманганская (713) области.

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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане от коронавирусной инфекции были привиты 5018 человек.