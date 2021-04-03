Новый Орлеан, США, , 09:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 103:126.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский легкий форвард «Атланты» Богдан Богданович, сумевший набрать за игру 26 очков.

У «Пеликанз» самым результативным стал разыгрывающий Кайра Льюис, который набрал во встрече 21 очко.

Отметим, в следующем матче «Атланта», одержавшая вторую подряд победу, 5 апреля встретится с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». «Нью-Орлеан» потерпел шестое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Хьюстон Рокетс».