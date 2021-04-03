Ташкент, , 09:17 — REGNUM 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Узбекистане за сутки, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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144 новых случая выявили в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования. 23 случая заражения подтвердили в Ташкентской области, восемь — в Республике Каракалпакстан, шесть — в Самаркандской области, три — в Бухарской области, по два — в Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Андижанской и Сырдарьинской областях, по одному — в Хорезмской и Сурхандарьинской областях.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 83 435 случаев инфицирования, выздоровели 81 449 инфицированных (146 человек за сутки).

В медицинских учреждениях республики находятся 1356 пациентов, 209 из них — в тяжелом состоянии, 94 — в критическом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане в первый день вакцинации от коронавируса были привиты более 5 тысяч граждан.