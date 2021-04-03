Луганск, , 09:05 — REGNUM Украинские боевики впервые с конца июля 2020 года произвели артиллерийский обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Напомним, что артиллерийских обстрелов в Донбассе не было с июля 2020 года, когда были введены дополнительные меры в рамках перемирия. Так или иначе, с тех пор артиллерия на линии фронта в Донбассе не использовалась.

Однако сейчас ВСУ произвели артиллерийский обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе села Калиново-Борщеватое.

По словам Осадчего, украинские боевики использовали артиллерию калибром 122 миллиметра.

«Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня применили артиллерию калибра 122 миллиметра», — сказано в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР, опубликованного пресс-службой ведомства.

Также Осадчий добавил, что огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад ВСУ.

Народная милиция ЛНР была вынуждена открыть ответный огонь.