Солт-Лейк-Сити, США, , 09:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 113:106.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, сумевший набрать за игру 26 очков.

У «Чикаго» самым результативным стал форвард Таддеус Янг, который набрал во встрече 25 очков. Еще 23 очка принес «Буллз» защитник Зак Лавин.

Отметим, этим выигрышем «Юта» продлила свою победную серию до восьми игр подряд и 4 апреля встретится с клубом «Орландо Мэджик». «Чикаго» потерпел шестое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Бруклин Нетс».