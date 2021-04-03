Киев, , 08:50 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 20 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 5186 инфицированных были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщил 3 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Заболели 809 детей и 473 медработника», — добавил глава минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 731 971 случай инфицирования коронавирусом, 1 342 536 инфицированных выздоровели (9166 человек за сутки), 34 075 человек скончались (умерли 396 человек за сутки).

В минувшие сутки лидерами по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом оказались город Киев (2053 случая), Львовская область (1538), Одесская (1521), Харьковская (1470) и Днепропетровская (1433) области.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 19 893 случая инфицирования коронавирусом.