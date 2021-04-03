Москва, , 08:47 — REGNUM Приключенческий анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссёра Алексея Цицилина стал лидером по числу просмотров на платформе Netflix. Об этом сообщила гендиректор «Роскино» Евгения Маркова агентству ТАСС.

Российский 3D-мультфильм по мотивам сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель» вышел на платформе Netflix 25 марта. По итогам первых выходных картина заняла второе место по просмотрам в мире. Позже мультфильму удалось подняться на первую строчку.

«Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы», — подчеркнула Маркова.

Она добавила, что помимо таланта создателей мультфильма успеху проекта также способствовали государственные инициативы по поддержке российского кино. Гендиректор «Роскино» выразила уверенность в том, что российских кинопроизводителей ждут новые рекорды на международных рынках.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» снят базирующейся в Воронеже студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ. В российский прокат картина вышла 18 марта.

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