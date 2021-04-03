Москва, , 08:47 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Тагавард Мартунинского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С местным населением мы взаимодействуем посредством обращений в общественную приёмную и на «горячую линию». Жители Нагорного Карабаха зачастую высказываются о необходимости оказания гуманитарной помощи. Исходя из этого, мы связываемся с главами районов, изучаем потребность местного населения и оказываем необходимую помощь», — проводятся в сообщении слова офицера Центра гуманитарного реагирования РМК Александра Белова.

Российские военные передали нуждающимся семьям собранные НКО «Русская гуманитарная миссия» раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки и другое необходимое имущество. В фельдшерский пункт посёлка был передан набор первичной диагностики, а в школу посёлка — комплект учебников и художественной литературы.

Всего в течение недели миротворцы совместно с благотворительной организацией провели пять гуманитарных акций в Степанакерте, Тагавард, Ханадзахе и Аскеране. Их жителям передали более девяти тонн предметов первой необходимости, продовольствия и медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила уже порядка $15 млн на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе.

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