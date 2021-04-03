Денвер, США, , 08:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уступил команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

У «Колорадо» забитыми шайбами отметились Брэндон Саад (4-я, в большинстве) и оформивший в матче дубль Натан Маккиннон (15-я, в большинстве и 34-я).

В составе «Сент-Луиса» голами отличились Майк Хоффман (4-я) и Дэвид Перрон (38-я, при игре 4×3).

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко записал на свой счет одну результативную передачу, его одноклубник — российский нападающий Иван Барбашев — не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», для которого это третья подряд победа, 4 апреля снова сыграет с «Сент-Луисом», который потерпел пятое подряд поражение.