Бишкек, , 08:50 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего с начала пандемии в стране выявили 88 842 случая инфицирования, смертельными оказались 1502 из них (за сутки умерли два человека). 85 077 инфицированных побороли инфекцию (за сутки выписали 98 человек).

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На лечении находятся 1311 человек: 582 — в стационарах медицинских учреждений, 729 человек лечатся в условиях амбулатории.

За сутки зарегистрировали восемь случаев заражения коронавирусом медицинских работников, три медработника были выписаны из медицинских учреждений, один — завершил домашнюю самоизоляцию.

Всего в Киргизии зарегистрировали 4259 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4203 из них выздоровели.

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