Лос-Анджелес, США, , 08:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 0:3.

В составе победителей забитыми голами отметились чешский нападающий «Шаркс» Томаш Гертл (3-я минута), швейцарский форвард Тимо Майер (30-я) и австрийский нападающий Рудольф Балцерс (60-я, в пустые ворота).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе», для которого это третья подряд победа, 5 апреля снова сыграет с «Лос-Анджелесом», который выиграл прошлую встречу.