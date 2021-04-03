Вашингтон, , 08:25 — REGNUM На ферму в штате Вашингтон (США) упал фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Об этом со ссылкой на офис местного шерифа 3 апреля сообщает портал The Verge.

Владелец фермы обнаружил упавшую с неба деталь, которая оставила на его участке «четырёхдюймовую вмятину», ещё в минувшие выходные и сообщил об этом в полицию. Представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман, заявил, что хотя ни полицейский, ни фермер не являются специалистами, «судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после выхода в космос Falcon 9».

В SpaceX полиции подтвердили, что найденный обломок, вероятнее всего, принадлежит им, и направили сотрудников его забрать. На просьбу портала прокомментировать произошедшее SpaceX не ответила.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая ступень ракеты Falcon 9, которая была запущена три недели назад компанией SpaceX, сгорела в атмосфере и тем самым устроила жителям северо-запада США настоящие световое шоу.

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