Москва, , 08:24 — REGNUM Все российские мобильные приложения, которые по закону обязательны к предустановке на смартфоны и планшеты, начиная с 1 апреля 2021 года, могут передавать данные пользователей за рубеж. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов АНО «Информационная культура».

Эксперты АНО «Информационная культура» выяснили, что практически все обязательные коммерческие приложения, которые должны быть предустановлены на смартфоны и планшеты, продаваемые в России, содержат скрытые программы, которые собирают сведения о пользователях. Вся эта информация в итоге может быть передана как производителям мобильных устройств, так и IT-корпорациям для таргетирования рекламы.

Все эти приложения и даже приложение «Госуслуги» имеют аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний.

Единственное приложение, в котором таких встроенных механизмов нет оказалось приложение платежной системы «Мир».

При этом эксперты отмечают, что формально собираемые данные являются обезличенными, но технически возможно идентифицировать их владельца.