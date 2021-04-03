Луганск, , 08:24 — REGNUM Вооруженные силы Украины шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 3 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

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Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты: Голубовское, Золотое-5, Лозовое и Калиново Борщеватое.

Боевики ВСУ атаковали указанные населенные пункты из артиллерийских орудий 122 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов АГС-17, РПГ-7, СПГ-9.

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На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики один раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.