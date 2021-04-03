Анахайм, США, , 08:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койот» уверенно обыграл команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

У «Аризоны» забитыми голами отличились шведский форвард клуба Юхан Ларссон (19-я минута), Лэйн Педерсон (31-я), Фил Кессел (53-я) и Ник Шмальц (57-я)

В составе «Анахайма» шайбы на счету российского нападающего команды Александра Волкова (17-я) и шведского форварда Якоба Сильверберга (25-я).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отметился в игре результативными действиями, его одноклубник — российский голкипер Иван Просветов — не принимал участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Аризона», проигравшая прошлую встречу, 5 апреля снова сыграет с «Анахаймом», который потерпел второе подряд поражение.