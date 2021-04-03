Москва, , 08:14 — REGNUM Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA в России по итогам первого квартала 2021 года выросли на 5,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

В марте 2021 года в России было продано 33,8 тыс. легковых автомобилей LADA, что на 3% больше показателей марта 2020 года. Общие продажи по итогам первых трёх месяцев текущего года составили 83,9 тыс. автомобилей, что на 5,4% выше, чем в первом квартале 2020 года.

Самой продаваемой моделью LADA в России в марте стал седан Granta (12,7 тыс.). В тройку наиболее продаваемых моделей также вошли LADA Vesta (8.8 тыс.) и LADA Largus (3,9 тыс.).

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне отметил, что в компании остались удовлетворены результатами первого квартала. Он добавил, что компании за первые месяцы 2021 года удалось запустить две обновлённые модели: LADA Niva Travel и новый LADA Largus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу 2021 года на долю марки LADA пришлось более 30% из всех зарегистрированных в России автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA в марте — СМИ