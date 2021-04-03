Киев, 3 апреля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что его страна вместе с военным блоком НАТО в рамках учений Defender Europe 2021 будет отрабатывать «войну с Россией». Об этом он заявил в эфире UKRLife.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам Арестовича, масштабные военные учения Североатлантического альянса под названием Defender Europe 2021 уже начались, и цель этих учений в том, чтобы отработать возможную войну с Россией.

«Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией», — сказал Арестович.

Он также добавил, что в этих учениях делают основной фокус на Балканы, Крым и всё, что «севернее Крыма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни с ураинской стороны звучит все больше воинственных заявлений о том, что Киев готовится к прямой войне с Россией.