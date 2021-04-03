Эдмонтон, Канада, , 08:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (22-я минута, в большинстве), Доминик Кагун (32-я) и Коннор Макдэвид (48-я, в большинстве).

У «Калгари» голы забили Майкл Стоун (13-я), Мэттью Ткачук (26-я).

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон», проигравший прошлую встречу, 4 апреля сыграет с командой «Ванкувер Кэнакс». «Калгари» потрепал второе подряд поражение и 5 апреля встретится с клубом «Торонто Мэйпл Лифс».