Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму. Соответствующее заявление американский лидер сделал 2 апреля в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму», — сообщает источник.

В ходе телефонного разговора собеседники также обсудили борьбу с коррупцией на Украине, а также проведение реформ в стране. Американский лидер в свою очередь заявил о поддержке плана Владимира Зеленского по борьбе с «коррупцией и реализации программы реформ». Стороны также обсудили важность сотрудничества двух государств для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции и «укрепления демократии в регионе».

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Отметим, журналисты украинского издания «Страна.ua» не исключили, что последнее обострение в Донбассе было организовано украинской стороной (по аналогии с 2017 годом) для того, чтоб добиться звонка президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому. Журналистка издания Олеся Медведева в своем блоге на канале «Страна.ua» заявила: «Пока Байден не звонит Зеленскому на Донбассе разворачивается та же история, что в Авдеевке 2017 года. Причем не исключаю, что это сделано по рекомендации неких доброжелателей… советников из Вашингтона. Идет обострение, которое вдруг ни с того, ни с чего началось на линии фронта… Абсолютно не исключено, что все это нагнетание тревожности на самом деле призвано ускорить звонок из Белого дома на Банковую и установления двусторонней связи между Байденом и Зеленским…».

Напомним, украинская сторона не признает воссоединение Крыма с Россией, которое последовало за государственным переворотом на Украине, произошедшим в феврале 2014 года. Кроме того, в отношении жителей Донбасса, не признавших итоги государственного переворота на Украине, украинская сторона развязала в апреле 2014 года войну. При этом украинская пропаганда утверждает, что семь лет воюет в Донбассе не только с вооруженными силами республик Донбасса, но и якобы — с армией России.