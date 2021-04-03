Токио, , 07:58 — REGNUM В акватории Японии начался новый сезон китобойного промысла. Об этом 3 апреля сообщает агентство Kyodo.

По его данным, промысловый сезон продлится до конца октября и за это время группа из пяти китобойных судов предположительно добудет около 120 китов вида малый полосатик.

Напомним, что в 1980-х официальный Токио в добровольном порядке формально отказался от коммерческой добычи китов, чьё мясо крайне популярно у жителей Японии. Но японские китобои продолжали их лов якобы в научных целях. При этом мясо китов всё равно попадало в японские рестораны и супермаркеты.

Даже ещё до выхода из Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) Япония сильно критиковалась зоозащитниками и различными экологическими организациями за отлов и убийство китов, пусть даже в рамках установленных для Токио квот.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года власти Японии объявили о том, что их страна покидает IWC и возобновляет коммерческую ловлю китов в своей исключительной экономической зоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония решила возобновить коммерческий лов китов в своей экономической зоне