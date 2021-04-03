Киев, , 07:55 — REGNUM Украина пойдет на масштабное кровопролитие в случае конфликта с Россией, заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 2 апреля в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv».

По его словам, Киев задействует все свои военные возможности.

«Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ», — сказал Арестович, который также является советником Андрея Богдана — главы офиса президента Украины.

Арестович также отметил, что сказанные им слова являются позицией украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Алексей Арестович заявил, что в рамках учений «Defender Europe 2021» Украина собирается отработать с НАТО сценарий «войны с Россией».

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