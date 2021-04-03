Белфаст, Великобритания, , 07:52 — REGNUM Не менее восьми сотрудников британской полиции пострадали в ходе протестных акций в Белфасте в Северной Ирландии, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что протестная акция, проходившая 2 апреля, переросла в личные беспорядки. По данным BBC, около ста людей собрались на площади Шафтесбери, где также собирались и сторонники британского правления в Северной Ирландии. Начались беспорядки, протестующие бросали в полицейских камни, металлические предметы, стреляли в сотрудников полиции фейерверками.

В результате столкновений пострадали восемь полицейских. Также в ходе протестов были задержаны семеро участников демонстрации.